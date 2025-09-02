Požari kao iz horora uništili Španiju! Premijer priznao grešku: "Nije dovoljno..." (foto)

Kurir pre 42 minuta  |  Beta)
Požari kao iz horora uništili Španiju! Premijer priznao grešku: "Nije dovoljno..." (foto)
Posle avgusta koji je obeležen istorijski najvećim šumskim požarima u Španiji, njen socijalistički premijer Pedro Sančes je priznao da je politika prevencije požara bila "očigledno nedovoljna". "Imali smo očigledno nedovoljnu politiku prevencije, što se ogleda, na primer, u nedostatku sprovedenih planova prevencije, nedostatku naprednih alata za analizu ili predviđanje, ili činjenici da neki regioni nemaju dovoljno vatrogasaca ili šumarskih brigada", priznao je
„Klimatske promene ubijaju": Španski premijer priznao da je nedovoljna prevencija požara

„Klimatske promene ubijaju“: Španski premijer priznao da je nedovoljna prevencija požara

Danas pre 5 sati
