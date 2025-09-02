Vučić i Putin u Pekingu: Garant za gas i granice

Vučić i Putin u Pekingu: Garant za gas i granice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu.

Razgovarali su o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, energetskoj saradnji i strategiji nezavisne spoljne politike, dok Srbija ostaje jedina evropska zemlja bez sankcija Rusiji. Razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi, uz jasnu poruku da Rusija ostaje čvrst oslonac Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i prava srpskog naroda, bilo da je reč o Kosovu i Metohiji ili Republici Srpskoj. Posebna pažnja posvećena je stabilnim isporukama gasa,
Putin na svom Instagramu objavio fotografije sastanka sa Vučićem

Razgovor dvojice lidera u Pekingu! Putin: Poštujem nezavisnu politiku Srbije! Vučić: Energetika prioritet, pojačaćemo saradnju!

Putin se u Pekingu sastao sa Ficom i Lukašenkom

"Nije lako razgovarati sa Putinom 1,5 vremena": Vučić nakon sastanka sa ruskim predsednikom: "Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji" (video)

Vučić: Sa Putinom o KiM i RS, Rusija poštuje teritorijalni integritet Srbije

Vučić: Spremam još jedno veliko iznenađenje za građane Srbije

Vučić: Mere već postigle dobre stvari, spremam još jedno veliko iznenađenje za građane

Tramp je rekao da je vrlo razočaran Putinom, ali ne najavljuje sankcije Rusiji

(Video) Novinar pitao Trampa da li je znao da je tokom vikenda bio: Mrtav!? Evo šta mu je američki predsednik odgovorio: "Rekli su da nešto nije u redu"

Kim Džong u smrt poslao na hiljade vojnika: Poginuli braneći Ruse: Raspoređeni na "najkrvavijem" mestu (foto)

(Video) Poginula na rođendan, pred očima sina: Preživela bandži skok, a onda poginula snimajući selfi

(Foto): Kina sutra predstavlja oružje koje je krila od celog sveta: Prekriveno je zelenom ceradom kako ga niko ne bi video pre vojne parade

