Vučić i Putin u Pekingu: Garant za gas i granice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu.

Razgovarali su o očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, energetskoj saradnji i strategiji nezavisne spoljne politike, dok Srbija ostaje jedina evropska zemlja bez sankcija Rusiji. Razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi, uz jasnu poruku da Rusija ostaje čvrst oslonac Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i prava srpskog naroda, bilo da je reč o Kosovu i Metohiji ili Republici Srpskoj. Posebna pažnja posvećena je stabilnim isporukama gasa,