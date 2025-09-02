Za ceo mesec 73 bebe: Avgust u lozničkom porodilištu

Za razliku od prošlogodišnjeg avgusta kada su rode 111 puta posetile porodilište Zdravstvenog centra Loznica, najviše u jednom mesecu, ovoga su došle u 73 navrata, 38 manje.

Stiglo je 36 devojčica i 37 dečaka, a bila su dva para blizanaca. Od početka godine do danas bilo je 571 novorođenče, odnosno 63 manje nego u prvih osam meseci 2024. godine. Prošle godine je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 946 beba, 40 više nego godinu pre, a sudeći prema dosadašnjem toku godine pitanje je da li će u preostalih 120 dana biti dostignut približan broj novorođenčadi u lozničkom ZC.