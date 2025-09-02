Oglasila se poznata pevačica nakon vesti da je Halid Bešlić prebačen na onkologiju: „Ne daj se legendo naša“ FOTO

Pevač Halid Bešlić prebačen je juče na odeljenje za onkologiju, saopštio je njegov menadžer danas za medije.

Menadžer poznatog pevača tvrdi da je Halid Bešlić prebačen na odeljenje onkologije gde će se nastaviti njegovo dalje lečenje. Mnogi pevači se na društvenim mrežama oglašavaju sa zajedničkim slikama sa pevačem i na taj način mu šalju podršku i lepe reči, a jedna od njih je i Slađana Mandić koja je, sudeći po objavi veoma bliska sa Bešlićem. „Poslednjih godina, sve manje volim da privatne stvari, decu, život, drage ljude delim olako na mrežama. Ali njega moram… Kad