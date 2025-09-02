U požaru u Sremčici stradao muškarac (55): Vatrogasci uspeli da spasu pet osoba, ljude na nosilima spuštali kroz zgradu

U požaru koji je noćas dva sata iz ponoći izbio u Sremčici u Ulici Žila Verna 8 strdao je D.P. (55) dok su vatrogasci uspeli da spasu pet osoba koji su kolima hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar, saznaje Telegraf.rs.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo strdalog poslato je na obdukciju. Vlasnica stana B.G. osetila je noćas paljevinu i odmah pozvala vatrogasce. Ona je rekla da su joj tokom dana bili majstori koji su popravljali elektro instalaciju. Međutim, u istom stanu nekoliko sati kasnije izbio je požar. Kako saznajemo, D.P. su na nosilima izneli vatrogasci, ali je umro ispred zgrade. Prema rečima svedoka vatrogasci su na nosilima spuštali ljude kroz zgradu.