Vučić danas u Kini s Putinom, Đinpingom, Erdoganom i Kim Džong Unom: Predsednik u prirodnom okruženju diktatora. Srbiji ponovo nanosi štetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Kinu gde će, između ostalog, prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pobede, i to u društvu kineskog predsednika Si Đinpinga, kao i predsednika Rusije i Turske, Vladimira Putina i Redžepa Tajipa Erdogana.

Među zvanicama je i severnokorejski lider Kim Džong Un. Prema mišljenju sagovornika Nove, Vučić odlazi u svoje “prirodno okruženje diktatora i autoritaraca”, a od ovog događaja Srbija neće imati nikakvu korist, već verovatnije samo štetu. Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije, Aleksandar Vučić će boraviti u Narodnoj Republici Kini od 2. do 4. septembra, gde će na poziv predsednika Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice