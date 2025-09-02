Alkaras čeka Đokovića u polufinalu US opena

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se večeras u polufinale US opena.

On je posle tri seta pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:4, 6:2, 6:4. Alkaras je pobedio 21. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta. Do dva seta prednosti stigao je brejkom u prvom gemu prvog seta i brejkovima u prvom i sedmom setu drugog seta. Do devetog gema trećeg seta nije bilo brejkova, kada je Alkaras ponovo oduzeo servis Čehu i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do pobede. U polufinalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela Novaka Đokovića i