Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Sputnik pre 1 sat
Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio je dužnosti dekanku tog fakulteta Tatjanu Simić, saznaje Tanjug.

Savet je doneo odluku da će na mestu vršioca dužnosti dekana tog fakulteta biti profesorka Nataša Milić. Milić je profesor na Katedri za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta i upravnik Instituta za medicinsku statistiku i informatiku. Simić je za dekanku Medicinskog fakulteta izabrana u maju prošle godine, a redovni je profesor na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju. Profesor Miloš Pavlović više nije dekan Fakulteta dramskih
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Savet Medicinskog fakulteta UB razrešio dekanku Tatjanu Simić

Savet Medicinskog fakulteta UB razrešio dekanku Tatjanu Simić

Euronews pre 56 minuta
Savet Medicinskog fakulteta UB razrešio dekanku Tatjanu Simić

Savet Medicinskog fakulteta UB razrešio dekanku Tatjanu Simić

RTV pre 1 sat
Savet Medicinskog fakulteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Savet Medicinskog fakulteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Blic pre 1 sat
Razrešena dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu Evo ko će biti na mestu v.d. dekana

Razrešena dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu Evo ko će biti na mestu v.d. dekana

Dnevnik pre 1 sat
Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Telegraf pre 1 sat
Ko je dekanka Medicinskog fakulteta koja je danas smenjena: Već duže vreme na udaru Lončara

Ko je dekanka Medicinskog fakulteta koja je danas smenjena: Već duže vreme na udaru Lončara

Nova pre 2 sata
Smenjena dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu, razlozi još uvek nepoznati

Smenjena dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu, razlozi još uvek nepoznati

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjugsrbijadruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Zemljotres pogodio Srbiju: Trelo se tlo jačinom 3,7 stepeni po Rihteru, a evo i gde

Zemljotres pogodio Srbiju: Trelo se tlo jačinom 3,7 stepeni po Rihteru, a evo i gde

Blic pre 6 minuta
Zašto policija čuva Ćacilend?

Zašto policija čuva Ćacilend?

Danas pre 22 minuta
Novosadski studenti i građani ponovo ispred Filozofskog: Traže svoje stvari iz zgrade koju čuva policija

Novosadski studenti i građani ponovo ispred Filozofskog: Traže svoje stvari iz zgrade koju čuva policija

Danas pre 52 minuta
Kreni-Promeni: Tužilaštvo i policija bi morali da reaguju povodom divljanja batinaša u Letoniji

Kreni-Promeni: Tužilaštvo i policija bi morali da reaguju povodom divljanja batinaša u Letoniji

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 69. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 69. kolu?

Danas pre 1 sat