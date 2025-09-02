Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio dekanku Tatjanu Simić

Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu razrešio je dužnosti dekanku tog fakulteta Tatjanu Simić, saznaje Tanjug.

Savet je doneo odluku da će na mestu vršioca dužnosti dekana tog fakulteta biti profesorka Nataša Milić. Milić je profesor na Katedri za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta i upravnik Instituta za medicinsku statistiku i informatiku. Simić je za dekanku Medicinskog fakulteta izabrana u maju prošle godine, a redovni je profesor na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju. Profesor Miloš Pavlović više nije dekan Fakulteta dramskih