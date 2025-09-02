Troicki objavio spisak za Dejvis kup: Srbija bez Novaka

Sputnik pre 59 minuta
Troicki objavio spisak za Dejvis kup: Srbija bez Novaka

Viktor Troicki, selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije odredio je tim za duel Svetske grupe I protiv Turske u Nišu. Na spisku nema Novaka Đokovića, a prvi reket Srbije biće Miomir Kecmanović.

Boje Srbije u „Čairu“ će uz Miomira Kecmanovića, 42. tenisera sveta, braniti Hamad Međedović, mladi Branko Đurić, 471. reket planete. Uz njih tu su i Stefan Latinović, 200. u dublu na planeti, i braća Sabanov Matej i Ivan. Na spisku nema najboljeg igrača svih vremena Novaka Đokovića, od koga se očekuje da daleko dogura na poslednjem grend slemu sezone u Njojorku. „Reprezentacija će protiv Turske igrati podmlađena sa nekoliko debitanata. Miomir Kecanović je
Novak Đoković Tenis Niš Viktor Troicki Dejvis Kup Turska Miomir Kecmanović

