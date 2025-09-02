Đoković sa 13:0 ide u četvrtfinale u Njujorku

Novak Đoković je na US openu znao da gubi u finalu, polufinalu, čak i u trećem ili četvrtom kolu, ali nikad u četvrtfinalu.

Srbin će noćac oko tri časa po srpskom vremenu protiv Tejlora Frica odigrati svoj 14. meč u ovoj fazi takmičenja u Njujorku, a u prethodnih 13 ostvario je isto toliko pobeda. To znači da kada najbolji u istoriji dođe među osam najboljih prolaz u polufinale je u “Velikoj jabuci” zagarantovan. Na ostalim grend slem turnirima znao je da se oklizne u četvrtfinalu. Na Rolan Garosu je čak šest puta zaustavljen na korak do polufinala, na Vimbldonu je gubio dva puta, dok