Cene nafte nastavljaju da rastu dok traje eskalacija sukoba Rusije i Ukrajine

Cene nafte Brent nastavile su da rastu na oko 69 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na 65 dolara po barelu, pre svega zbog rizika od poremecaja u snabdevanju koji proizilaze iz eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine.

Obe zemlje su pojačale vazdušne napade poslednjih dana, a najnoviji ukrajinski napadi dronovima su navodno onesposobili postrojenja koja čine najmanje 17 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte, preneo je Trejding ekonomiks. Na cene takođe utiču znaci ekonomske stabilnosti u Kini, ključnom potrošaču nafte, gde je poslednje istraživanje pokazalo da se proizvodna aktivnost u avgustu rasla najbržim tempom u poslednjih pet meseci. Trgovci iščekuju i sastanak