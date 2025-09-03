Fosil sa očuvanom kožom: Paleontolozi u Švajcarskoj otkrili ostatke reptila iz roda Lariosaurusa

Tokom paleontološkog iskopavanja u mestu Meride na jugu Švajcarske, istraživači iz Prirodnjačkog muzeja Tičino prvi put su otkrili fosilne ostatke vodenog reptila iz roda Lariosaurusa.

Pronalazak ovog fosila sa očuvanom kožom pruža nove informacije o anatomiji te životinje, uključujući njeno ponašanje pri plivanju, prenosi portal swišinfo.ć. Profil tela ove životinje duge oko 60 centimetara ukazuje na visoko razvijenu muskulaturu prednjih nogu i prednjeg dela grudnog koša, naveli su paleontolozi u tekstu objavljenom u stručnom časopisu. Lariosaurus je imao stil plivanja sličan onom kod današnjih morskih lavova i pored toga, krljušti koje su