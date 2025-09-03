"Kad bi mogli, sudili bi čitavom narodu": Dodik: Ne dozvoliti da pojedinačne presude Srbima zadese ceo narod

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je borba za referendum ujedno i borba za položaj srpskog naroda u BiH, upozoravajući da se ne sme dozvoliti da pojedinačne presude protiv Srba zadese celi srpski narod.

- Sve što žele jeste da nas, pod pritiskom i uz asistenciju stranaca, što sada prolazi, uvuku u poziciju da nam muslimani, kao jedna strana, presuđuju putem njihovih sudova. Sada se to dešava meni, za početak. Ako Srbi to dozvole, onda će ovde sve i jedan čovek biti kriv i izveden pred sud - rekao je Dodik u izjavi za ATV. On je istakao da se ne smeju ignorisati pojedinačni slučajevi, jer, kako je naveo, ako se dozvoli da oni prođu, "zadesiće ceo narod". - Kad bi