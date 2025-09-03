Opasno nevreme ide ka ovim delovima Beograda! Rhmz ne prestaje da niže hitna upozorenja: Evo kuda će se dalje kretati

Blic
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) od 13.30 sati niže hitna upozorenja na grmljavinu, grad i jake pljuskove. Trenutno nevreme tutnji kroz nekoliko krajeva Srbije, a poznato je i kuda će se dalje premeštati. Sa svih strana stižu snimci i fotografije oluje, a u nekim delovima zemlje napadalo je toliko grada da deluje kao da smo usred decembra!

Već u 16.10 sati usledilo je novo upozorenje: Jaka konvektivna oblačnost koja u južnim delovima Beograda (na području opštine Barajevo) uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, lokalno grad i olujni vetar u naredna dva sata premeštaće se na severoistok preko Rušnja i Vrčina, a zatim dalјe ka Vinči. Nakon toga RHMZ je izdao upozorenje već u 15.45: Jaka konvektivna oblačnost koja na području Kolubarskog okruga uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom,
