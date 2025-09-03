Opasno nevreme već stiglo u Srbiju! Rhmz izdao hitno upozorenje: Ovi gradovi su već na udaru 3 pojave, a evo kuda će se premeštati u naredna 2 sata

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na jugu Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Kako se vidi na radarskim snimcima meteorološkog sajta "Vreme i radar", već je počelo da pljušti u nekoliko krajeva Srbije

- Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, lokalno grad i olujni vetar i u jugozapadnoj struji će se premetati u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine - navodi se u hitnom upozorenju RHMZ. Kako se vidi na radarskim snimcima sajta "Vreme i radar", već pljušti i grmi, a ima i uslova za grad u nekoliko delova Srbije. Trenutno su na udaru