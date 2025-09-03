(Radarski snimci) tačno u ovoliko sati nevreme stiže u Srbiju: Ovi gradovi su prvi na udaru: Pljuštaće i u Beogradu, a evo gde će tući grad

Sredinom dana pljuskovi i grmljavina prvo stižu u jugozapadne, a ona i ostale krajeve zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U zoni premeštanja hladnog fronta, lokalno se očekuje i veća količina padavina za kratko vreme, grad, kao i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Prema prognozi RHMZ, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepena. Kako se vidi na sajtu Vreme i radar, radarski snimci pokazuju da će padavine stići u Srbiju već oko 16 časova danas, ali prvi jači udar padavina očekuje se oko 19 časova, i to u Čačku, Ivanjici, Sjenici i Prijepolju. Kako se vidi na snimcima, očekuje se i grmljavina, a tokom najjačeg udara nevremena, oko 20 sati, i grad. Padavine će se već narednog