"Rusija nastavlja da udara": Zelenski: Naravno, mi ćemo na ovo odgovoriti!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsednik govori da nije kriv za rat u Ukrajini, dok istovremeno jača snage na frontu.

- Ovih dana u Kini, Putin nastavlja da priča svoje priče, kao da nije kriv za rat. Kao da ga neko stalno 'tera' da se bori, ubija, tera decu u skloništa, šalje hiljade ljudi da jurišaju na naše položaje. A sada vidimo još jedno nagomilavanje ruskih snaga u nekim delovima fronta - naveo je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi portal RBK Ukrajina. Zelenski je dodao da je danas dobio nekoliko izveštaja od vojnih zvaničnika, posebno od komandanta Ratnog