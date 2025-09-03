Najopasniji meč za Novaka Đokovića na US openu: Kad ti je 10 pobeda minus, a ne plus

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu Ju-Es opena.

Duel Đokovića i Frica postavljen je kao drugi po redu u večernjem programu Stadiona Artur Eš, nakon susreta između Arine Sabalenke i Markete Vondrušove. Meč dama počinje u jedan sat posle ponoći po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se da srpski i američki teniser izađu na teren oko tri sata u sredu ujutru. Ovo će biti četvrti put ove sezone da Đoković igra četvrtfinale nekog grend slema, a na prethodna tri je prolazio ovu prepreku. Poslednji put kada je publika u