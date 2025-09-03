Šokantne vesti za Noleta! Đoković ranije na terenu Evo kad počinje meč s Fricom

Novak Đoković je odradio poslednji trening pred nastup u četvrtfinalu US opena protiv Tejlora Frica koji će početi ranije.

Tu vest je Novak dobio tik pred izlazak na prazni Artur Eš gde su samo visoke zvanice mogle da posmatraju pripremu. Sparing partner mu je bio Rajan Harison, a svi iz tima su bili pokraj linija - Boris Bošnjaković, Dalibor Širola i Klaudio Cimalja. Početak duela se očekivao oko tri časa posle ponoći, ali zbog predaje Markete Vondrušove u prvom noćnom terminu, meč će početi sat ranije, piše Telegraf.