Šokantne vesti za Noleta! Đoković ranije na terenu Evo kad počinje meč s Fricom

Dnevnik pre 1 sat
Šokantne vesti za Noleta! Đoković ranije na terenu Evo kad počinje meč s Fricom

Novak Đoković je odradio poslednji trening pred nastup u četvrtfinalu US opena protiv Tejlora Frica koji će početi ranije.

Tu vest je Novak dobio tik pred izlazak na prazni Artur Eš gde su samo visoke zvanice mogle da posmatraju pripremu. Sparing partner mu je bio Rajan Harison, a svi iz tima su bili pokraj linija - Boris Bošnjaković, Dalibor Širola i Klaudio Cimalja. Početak duela se očekivao oko tri časa posle ponoći, ali zbog predaje Markete Vondrušove u prvom noćnom terminu, meč će početi sat ranije, piše Telegraf.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Najopasniji meč za Novaka Đokovića na US openu: Kad ti je 10 pobeda minus, a ne plus

Najopasniji meč za Novaka Đokovića na US openu: Kad ti je 10 pobeda minus, a ne plus

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS Open

Sport, najnovije vesti »

Treći prvenstveni poraz Vranjanaca: Trajal - Dinamo Jug 3:0 VIDEO

Treći prvenstveni poraz Vranjanaca: Trajal - Dinamo Jug 3:0 VIDEO

Vranje news pre 28 minuta
Alkaraz želi da se osveti Đokoviću: Prvo je birao reči, pa otkrio pravo lice

Alkaraz želi da se osveti Đokoviću: Prvo je birao reči, pa otkrio pravo lice

Mondo pre 37 minuta
Alkaras: "Želim osvetu protiv Đokovića!"

Alkaras: "Želim osvetu protiv Đokovića!"

B92 pre 58 minuta
Srpski reprezentativac ostvario neočekivani transfer

Srpski reprezentativac ostvario neočekivani transfer

B92 pre 33 minuta
Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliona evra predstavljen na „Marakani“

Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliona evra predstavljen na „Marakani“

Danas pre 2 sata