Nevreme neće stati do jutra Evo koji delovi zemlje će biti posebno na udaru grad i jaka kiša tući će i tokom noći

Dnevnik pre 56 minuta
Nevreme neće stati do jutra Evo koji delovi zemlje će biti posebno na udaru grad i jaka kiša tući će i tokom noći

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će do kraja dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Lokalno su moguće i veće količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar, naročito na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepeni. U oblasti jakih pljuskova očekuje se osveženje. RHMZ je uključio prvi i drugi stepen upozorenja na grmljavinu, pljuskove i visoke temperature. RHMZ popalio alarme, pašće više od 10 l/m kiše Kako se vidi na meteoalarmu, grmljavina preti
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Olujno nevreme u Kragujevcu, Ubu, Osečini - grad u valjevskim selima

Olujno nevreme u Kragujevcu, Ubu, Osečini - grad u valjevskim selima

RTV pre 11 minuta
Opasno nevreme već stiglo u Srbiju! Rhmz izdao hitno upozorenje: Ovi gradovi su već na udaru 3 pojave, a evo kuda će se…

Opasno nevreme već stiglo u Srbiju! Rhmz izdao hitno upozorenje: Ovi gradovi su već na udaru 3 pojave, a evo kuda će se premeštati u naredna 2 sata

Blic pre 25 minuta
Nevreme tuče po Srbiji! Pljuskovi i grmljavine ne staju, RHMZ se opet oglasio, evo do kada će trajati

Nevreme tuče po Srbiji! Pljuskovi i grmljavine ne staju, RHMZ se opet oglasio, evo do kada će trajati

Telegraf pre 16 minuta
Snažno nevreme pogodilo Kragujevac, Ub, Valjevo: Padao grad veličine lešnika FOTO/VIDEO

Snažno nevreme pogodilo Kragujevac, Ub, Valjevo: Padao grad veličine lešnika FOTO/VIDEO

Nova pre 1 sat
Opasno nevreme ide ka ovim delovima Beograda! Rhmz ne prestaje da niže hitna upozorenja: Evo kuda će se dalje kretati

Opasno nevreme ide ka ovim delovima Beograda! Rhmz ne prestaje da niže hitna upozorenja: Evo kuda će se dalje kretati

Blic pre 51 minuta
Vremenska prognoza 4. septembar 2025.

Vremenska prognoza 4. septembar 2025.

RTS pre 1 sat
RHMZ izdao hitno upozorenje na jake pljuskove, grmljavinu i grad

RHMZ izdao hitno upozorenje na jake pljuskove, grmljavinu i grad

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Sudar dva vozila u Jakovu kraj Beograda, petoro prevezeno na VMA

Sudar dva vozila u Jakovu kraj Beograda, petoro prevezeno na VMA

Danas pre 6 minuta
Ovo su najsrećniji gradovi na svetu za 2025. godinu, pokazuje istraživanje

Ovo su najsrećniji gradovi na svetu za 2025. godinu, pokazuje istraživanje

Danas pre 21 minuta
Vučić: Za nas su važne i kineske investicije i infrastrukturni projekti koje rade

Vučić: Za nas su važne i kineske investicije i infrastrukturni projekti koje rade

Blic pre 16 minuta
Zborovi Novog Sada saopštili da je policija danas uhapsila njihov zvučnik

Zborovi Novog Sada saopštili da je policija danas uhapsila njihov zvučnik

Danas pre 11 minuta
„Torturu i odmazdu od vlastite partije trpi svaki član SNS“: Vaspitačice zaposlene preko stranke izgubile posao jer su odbile…

„Torturu i odmazdu od vlastite partije trpi svaki član SNS“: Vaspitačice zaposlene preko stranke izgubile posao jer su odbile da idu na mitinge

Danas pre 11 minuta