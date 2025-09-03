Nevreme neće stati do jutra Evo koji delovi zemlje će biti posebno na udaru grad i jaka kiša tući će i tokom noći

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će do kraja dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Lokalno su moguće i veće količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar, naročito na jugu i jugoistoku zemlje. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku toplije, od 30 do 33 stepeni. U oblasti jakih pljuskova očekuje se osveženje. RHMZ je uključio prvi i drugi stepen upozorenja na grmljavinu, pljuskove i visoke temperature. RHMZ popalio alarme, pašće više od 10 l/m kiše Kako se vidi na meteoalarmu, grmljavina preti