Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Pre podne vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, dok se u drugom delu dana očekuje promena vremena, pa AMSS upozorava vozače na promenljivo stanje kolovoza.

Kako meteorolozi najavljuju u pojedinim krajevima moguća je i veća količina padavina za kratko vreme, pa na deonicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kosina, učesnici u saobraćaj u trebalo bi da obrate pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije
