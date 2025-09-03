Ponosan na plasman u polufinale US Opena, pobedu posvećujem čerkici Tari: Đoković emotivan nakon pobede nad Fricom

Prva dva seta protiv Tejlora Frica su bila dobra, treći je već bio vrlo problematičan, ali se Novak Đoković izdigao iznad svih problema i kroz 11. pobedu nad Amerikancem stigao do novog plasmana u polufnale US Opena.

Najbolji teniser svih vrmena nastavlja tako svoj put do osvajanja 25. Grend slem titule koju toliko žarko želi, a po okončanju susreta sa četvrtim igračem na ATP listi je bio veoma raspoložen. "Biću iskren, bio je ovo vrlo tesan meč za mene. Uspeo sam da spasem neke važne poene, a u mečevma kao što je ovaj odlučuju i neki srećni detalji koji sz danas bili na mojoj strani. Fric je pokazao da je kvalitetam igrač, ceo ovaj turnir je odigrao zaista sjajno, baš kao i