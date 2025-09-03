Partizan ima svoju filijalu: Klub ozvaničio saradnju! Radnički iz niša održao otvoreni trening lepim povodom: Deca kluba zadužila najnoviju opremu!

Crno-beli zajedno sa klubom sa zapada Srbije imaju velike planove! Košarkaški klubovi Partizan i Metalac iz Valjeva zvanično su potpisali sporazum o saradnji, sa ciljem da stvore nove prilike za razvoj mladih talenata i stabilizaciju poslovanja.

Od sezone 2025/26, Metalac će postati razvojni tim za mlade košarkaše crno-belih. Ovaj sporazum donosi ključnu podršku KK Metalac, omogućavajući im normalno funkcionisanje pod patronatom Partizana. U sklopu saradnje, klub iz Valjeva će biti u tesnoj vezi s mlađim selekcijama Parnog valjka, što će omogućiti neometan prelazak i prilagođavanje mladih igrača, javnost je obavestio velikan iz Humske. Partizan Mozzart Bet i KK Metalac – saradnja koja donosi nove
