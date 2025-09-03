Besplatan prevoz za sve đake! Trstenik nastavlja seriju ozbiljnog ulaganja u svoju budućnost, jer su mladi na prvom mestu

Opština Trstenik, na čelu sa predsednicom Milenom Turk, pokazuje kako izgleda odgovorna i domaćinska politika - kroz čitav niz benefita i direktnu podršku deci, porodicama i mladoj generaciji. -Još jedna velika vest za roditelje i učenike.

Opština Trstenik obezbedila je besplatan prevoz za sve đake – osnovce i i srednjoškolce sa teritorije opštine, čime je još jednom pokazala da joj je briga o mladima i njihovom obrazovanju na prvom mestu. Odluka da svi učenici imaju pravo na besplatan prevoz donosi ogromno olakšanje roditeljima i direktno podstiče veću dostupnost školovanja, bez dodatnih troškova, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk. Ovim najnovijim potezom Opština Trstenik nastavlja da