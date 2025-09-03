Sedmodnevno saborovanje Vuku u čast Od 8. do 14. septembra u Loznici i Tršiću

Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija kod nas, biće održana 92. put, a počinje 8. i završava se u nedelju, 14. septembra, na Saborištu, u Tršiću, njegovom rodnom selu.

Programi posvećeni reformatoru srpskog jezika i pisma, Vuku Stefanoviću Karadžiću (1787-1864), i njegovom delu biće održani u Loznici i Tršiću i za publiku su besplatni, saopštio je loznički Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić“ koji je sa Gradom Loznicom organizator manifestacije. Svečano otvaranje saborovanja je 8. septembra, od 20 časova, u Vukovom domu kulture gde će posle ‘’Himne Vuku’’, Stevana St. Mokranjca, pozdravnu reč uputiti gradonačelnica Loznice Dragana