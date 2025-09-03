Sedmodnevno saborovanje Vuku u čast Od 8. do 14. septembra u Loznici i Tršiću

Kurir pre 29 minuta
Sedmodnevno saborovanje Vuku u čast Od 8. do 14. septembra u Loznici i Tršiću

Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija kod nas, biće održana 92. put, a počinje 8. i završava se u nedelju, 14. septembra, na Saborištu, u Tršiću, njegovom rodnom selu.

Programi posvećeni reformatoru srpskog jezika i pisma, Vuku Stefanoviću Karadžiću (1787-1864), i njegovom delu biće održani u Loznici i Tršiću i za publiku su besplatni, saopštio je loznički Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić“ koji je sa Gradom Loznicom organizator manifestacije. Svečano otvaranje saborovanja je 8. septembra, od 20 časova, u Vukovom domu kulture gde će posle ‘’Himne Vuku’’, Stevana St. Mokranjca, pozdravnu reč uputiti gradonačelnica Loznice Dragana
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Poezija i umetničke slike Zorice Manojlović u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić

Poezija i umetničke slike Zorice Manojlović u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić

InfoKG pre 12 sati
Poezija i umetničke slike Zorice Manojlović u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić

Poezija i umetničke slike Zorice Manojlović u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić

InfoKG pre 11 sati
Za ceo mesec 73 bebe: Avgust u lozničkom porodilištu

Za ceo mesec 73 bebe: Avgust u lozničkom porodilištu

Kurir pre 19 sati
Manje ujeda, ali i dalje milionske odštete zbog pasa lutalica u Loznici: Evo sa čime se grad suočava

Manje ujeda, ali i dalje milionske odštete zbog pasa lutalica u Loznici: Evo sa čime se grad suočava

Kurir pre 2 dana
1. Septembar radost donosi: Nova školska godina u Vukovom zavičaju

1. Septembar radost donosi: Nova školska godina u Vukovom zavičaju

Večernje novosti pre 1 dan
Školsko zvono prvi put u životu danas čulo 418 malih Piroćanaca: Grad ima važna poruku za đake i roditelje

Školsko zvono prvi put u životu danas čulo 418 malih Piroćanaca: Grad ima važna poruku za đake i roditelje

Telegraf pre 1 dan
Nova školska godina je počela! U svim školama programi dobrodošlice za prvake

Nova školska godina je počela! U svim školama programi dobrodošlice za prvake

Plus online pre 1 dan

Ključne reči

Vukov saborVuk KaradžićLoznicaTršić

Regioni, najnovije vesti »

Sedmodnevno saborovanje Vuku u čast Od 8. do 14. septembra u Loznici i Tršiću

Sedmodnevno saborovanje Vuku u čast Od 8. do 14. septembra u Loznici i Tršiću

Kurir pre 29 minuta
Krcati avioni na relaciji cirih - Niš Dijaspora obožava ovu liniju, a do kraja godine uvodi se i jedna nova: Sjajno leto za…

Krcati avioni na relaciji cirih - Niš Dijaspora obožava ovu liniju, a do kraja godine uvodi se i jedna nova: Sjajno leto za vazdušnu luku "Konstantin Veliki"

Kurir pre 1 sat
Ova crkva u Srbiji ima jedinstveno ime: Mnogi kažu da je veličanstveno, vladika dao blagoslov da se tako nazove

Ova crkva u Srbiji ima jedinstveno ime: Mnogi kažu da je veličanstveno, vladika dao blagoslov da se tako nazove

Kurir pre 2 sata
Knjige i sveske smo kupili, sada skupljamo za zimsku jaknu i čizme: Dečaci iz Novog Pazara oduševili Srbiju, rođenoj braći…

Knjige i sveske smo kupili, sada skupljamo za zimsku jaknu i čizme: Dečaci iz Novog Pazara oduševili Srbiju, rođenoj braći roditelji su onkološki bolesnici - oni rade kako bi pomogli (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan
Brilijantna letnja sezona na Zlatiboru: Srpska planina zauzela prvo mesto u Srbiji, po broju noćenja turista!

Brilijantna letnja sezona na Zlatiboru: Srpska planina zauzela prvo mesto u Srbiji, po broju noćenja turista!

Kurir pre 1 dan