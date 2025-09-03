Turski košarkaš na srpskom jeziku najavio derbi protiv Srbije! Misteriozan odgovor na pitanje o Jokiću, priželjkuje finale protiv Orlova

Duel Srbija - Turska će ovaj put odrediti ko će takmičenje nastaviti sa prvog mesta, a mnogi smatraju da je on dovoljno kvalitetan i za finale Evropskog prvenstva. - Daj Bože! Bilo bi odlično, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Ovo je veoma važna utakmica u grupi, pa da vidimo ko će završiti prvi. Najvažnija utakmica je osmina finala jer ako pobediš - nastavljaš. Ako izgubiš - ideš kući. Na to bi trebalo da se skoncentrišemo - rekao je Džedi Osman predstavnicima srpskih medija i to na srpskom jeziku. Zadovoljan je atmosferom u ekipi. - Mislim da je sve u redu za sada, videćemo šta će biti večeras. Ekipe su na istom nivou, ali mislim da će samo biti važno ko će igrati bolje. Veoma su