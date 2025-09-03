Turski košarkaš na srpskom jeziku najavio derbi protiv Srbije! Misteriozan odgovor na pitanje o Jokiću, priželjkuje finale protiv Orlova

Kurir pre 58 minuta
Turski košarkaš na srpskom jeziku najavio derbi protiv Srbije! Misteriozan odgovor na pitanje o Jokiću, priželjkuje finale…

Duel Srbija - Turska će ovaj put odrediti ko će takmičenje nastaviti sa prvog mesta, a mnogi smatraju da je on dovoljno kvalitetan i za finale Evropskog prvenstva. - Daj Bože! Bilo bi odlično, ali idemo utakmicu po utakmicu.

Ovo je veoma važna utakmica u grupi, pa da vidimo ko će završiti prvi. Najvažnija utakmica je osmina finala jer ako pobediš - nastavljaš. Ako izgubiš - ideš kući. Na to bi trebalo da se skoncentrišemo - rekao je Džedi Osman predstavnicima srpskih medija i to na srpskom jeziku. Zadovoljan je atmosferom u ekipi. - Mislim da je sve u redu za sada, videćemo šta će biti večeras. Ekipe su na istom nivou, ali mislim da će samo biti važno ko će igrati bolje. Veoma su
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Duel za vrh – orlovi protiv Turske u poslednjem kolu Direktan okršaj za vrh tabele koji donosi lakši nastavak šampionata…

Duel za vrh – orlovi protiv Turske u poslednjem kolu Direktan okršaj za vrh tabele koji donosi lakši nastavak šampionata. Novak debelo potcenjen?! Teniska legenda smatra da Alkaraz ne može biti zaustavljen u polufinalu?!

Hot sport pre 8 minuta
Evrobasket, osmi dan: Crna Gora se sramoti, a igra za prolaz – nestrpljivo se čeka derbi Srbije i Turske

Evrobasket, osmi dan: Crna Gora se sramoti, a igra za prolaz – nestrpljivo se čeka derbi Srbije i Turske

Nova pre 19 minuta
UŽIVO: Crna Gora i dalje u zaostatku, u toku je poslednji kvartal

UŽIVO: Crna Gora i dalje u zaostatku, u toku je poslednji kvartal

Sport klub pre 19 minuta
UŽIVO Crna Gora pred eliminacijom

UŽIVO Crna Gora pred eliminacijom

B92 pre 9 minuta
VIDEO Zavirite iza zatvorenih vrata pred derbi Evrobasketa: Poslednji trening srpskih košarkaša pred Tursku

VIDEO Zavirite iza zatvorenih vrata pred derbi Evrobasketa: Poslednji trening srpskih košarkaša pred Tursku

Nova pre 44 minuta
Novopazarac večeras igra protiv Srbije, na našem jeziku otkrio da li Turska ima rešenje za Nikolu Jokića

Novopazarac večeras igra protiv Srbije, na našem jeziku otkrio da li Turska ima rešenje za Nikolu Jokića

Telegraf pre 58 minuta
Pešić pred Tursku: Nije najvažnija, ali je utakmica sa najjačim protivnikom dosad

Pešić pred Tursku: Nije najvažnija, ali je utakmica sa najjačim protivnikom dosad

RTK pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEurobasketderbiTurskaKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Poslednji dani bolji od 99 odsto karijera: Đoković stigao do sva četiri gs polufinala u godini! Ponovo provokacije za…

Poslednji dani bolji od 99 odsto karijera: Đoković stigao do sva četiri gs polufinala u godini! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta je zamerio sudiji tokom meča!

Hot sport pre 19 minuta
Veliko pojačanje TSC-a: Reprezentativac Severne Makedonije i bišvi igrač Partizana stigao u Bačku Topolu! Ponovo provokacije…

Veliko pojačanje TSC-a: Reprezentativac Severne Makedonije i bišvi igrač Partizana stigao u Bačku Topolu! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta je zamerio sudiji tokom meča!

Hot sport pre 19 minuta
Fss dodelio Zlatne i Dijamantske lopte: Dobitnici nagrađeni za ogroman doprinos reprezentaciji! Ponovo provokacije za…

Fss dodelio Zlatne i Dijamantske lopte: Dobitnici nagrađeni za ogroman doprinos reprezentaciji! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta je zamerio sudiji tokom meča!

Hot sport pre 19 minuta
Nova proslava Novaka Đokovića: Čitava javnost bruji o novom načinu slavlja! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta…

Nova proslava Novaka Đokovića: Čitava javnost bruji o novom načinu slavlja! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta je zamerio sudiji tokom meča!

Hot sport pre 19 minuta
Sumnjali su u nas i našu decu, sada nam se izvinjavaju: Prvi čovek Partizana brutalno odgovorio onima koji nisu verovali u…

Sumnjali su u nas i našu decu, sada nam se izvinjavaju: Prvi čovek Partizana brutalno odgovorio onima koji nisu verovali u projekat! Ponovo provokacije za najvećeg: Novak otkrio šta je zamerio sudiji tokom meča!

Hot sport pre 19 minuta