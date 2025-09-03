U Rigi grme đurđevdan i ostali srpski hitovi! Kakva atmosfera pred utakmicu! Ipak, navijačice Srbije i Turske su odnele šou - pogledajte epski momenat!

Kurir pre 15 minuta
U Rigi grme đurđevdan i ostali srpski hitovi! Kakva atmosfera pred utakmicu! Ipak, navijačice Srbije i Turske su odnele šou -…

Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo pravi obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala.

Našu reprezentaciju poremetila je povreda kapitena Bogdana Bogdanića, za kog je ovaj Eurobasket završen. Ipak, svi se nadamo da će Orlovi nastaviti da upisuju pobede u Rigi, a naredna prilika za to je već večeras. Naravno, kao i svaki put do sada, naši košarkaši imaju veliku podršku srpskih navijača. Do početka utakmice ostalo je nešto manje od dva sata, a oni su se u velikom broju okupili ispred fan zone i prave fantastičnu atmosferu koju možete pogledati u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Portugal ide dalje: Estonija ‘pala’ nakon velike drame! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim…

Portugal ide dalje: Estonija ‘pala’ nakon velike drame! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 55 minuta
Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji! Šta kažu grobari na ovo…

Crvena zvezda pustila karte za ligu Evrope u prodaju: Povoljne cene za evropski fudbal u Srbiji! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Litvanci pobedili, ali i dalje strahuju od Srbije: Poznato sa kim bi "orlovi" mogli da igraju u osmini finala

Litvanci pobedili, ali i dalje strahuju od Srbije: Poznato sa kim bi "orlovi" mogli da igraju u osmini finala

Mondo pre 55 minuta
Litvanija savladala šveđane: Čeka rasplet za prvo mesto u grupi

Litvanija savladala šveđane: Čeka rasplet za prvo mesto u grupi

Dnevnik pre 50 minuta
Švedski Pele „mučio“ Litvance, sad čeka Srbe ili Turke

Švedski Pele „mučio“ Litvance, sad čeka Srbe ili Turke

Sportski žurnal pre 44 minuta
Litvanci sprečili iznenađenje, ali je Švedska četvrta

Litvanci sprečili iznenađenje, ali je Švedska četvrta

Sport klub pre 54 minuta
Litvanci grupu završili pobedom! Valančijunas i drugovi posle drame pobedili Švedsku!

Litvanci grupu završili pobedom! Valančijunas i drugovi posle drame pobedili Švedsku!

Kurir pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEurobasketTurskaKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 25 minuta
Šou program: Tajm-aut trenera Bosne je postao apsolutni hit! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim…

Šou program: Tajm-aut trenera Bosne je postao apsolutni hit! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 34 minuta
Partizan objavio cene karata: Evo za koliko možete gledati spektakl na Tašmajdanu! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović…

Partizan objavio cene karata: Evo za koliko možete gledati spektakl na Tašmajdanu! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Šta kažu grobari na ovo…

Novi hladan tuš za crnu goru: Vučević se povlači iz reprezentacije nakon poraza od Velike Britanije! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta
Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Šta kažu grobari na ovo? Predrag…

Prava bomba na domaćoj pijaci: Vojvodina sprema milionsku ponudu za Zvezdinom prvotimca! Šta kažu grobari na ovo? Predrag Mijatović pregovarao sa stranim trenerom!

Hot sport pre 54 minuta