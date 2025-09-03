Vikao je na ljubu, polupao mu tezgu, uništio kombi i izbo ga nožem! Prodavci sa Zvezdare opisali jezivu dramu na pijaci, sve zbog kartona jaja (foto)

Užasno je sve ovo što se desilo! Ljubomiru se bore za život, jadan čovek.

Mi smo izloženi svakodnevnom stresu i napadima, a samo smo prodavci... Ovo su reči muškarca koji prodaje na zvezdarskoj pijaci u Beogradu, gde se sinoć dogodio pokušaj ubistva kada je osumnjičeni Aleksandar O. (31) napao prodavca Ljubomira J. (71) i izbo ga nožem. Tom prilikom naneo mu je teške telesne povrede i lekari mu se bore za život, dok je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. - Do