Vikao je na ljubu, polupao mu tezgu, uništio kombi i izbo ga nožem! Prodavci sa Zvezdare opisali jezivu dramu na pijaci, sve zbog kartona jaja (foto)

Kurir pre 3 minuta
Vikao je na ljubu, polupao mu tezgu, uništio kombi i izbo ga nožem! Prodavci sa Zvezdare opisali jezivu dramu na pijaci, sve…

Užasno je sve ovo što se desilo! Ljubomiru se bore za život, jadan čovek.

Mi smo izloženi svakodnevnom stresu i napadima, a samo smo prodavci... Ovo su reči muškarca koji prodaje na zvezdarskoj pijaci u Beogradu, gde se sinoć dogodio pokušaj ubistva kada je osumnjičeni Aleksandar O. (31) napao prodavca Ljubomira J. (71) i izbo ga nožem. Tom prilikom naneo mu je teške telesne povrede i lekari mu se bore za život, dok je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. - Do
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Čekaj dete, uništavaš mi: Imovinu!" Ljubomir (71) je na pijaci pokušao da smiri napadača, a onda je izboden! Očevici opisali…

"Čekaj dete, uništavaš mi: Imovinu!" Ljubomir (71) je na pijaci pokušao da smiri napadača, a onda je izboden! Očevici opisali jezive detalje

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoZvezdarapijaca

Hronika, najnovije vesti »

Vikao je na ljubu, polupao mu tezgu, uništio kombi i izbo ga nožem! Prodavci sa Zvezdare opisali jezivu dramu na pijaci, sve…

Vikao je na ljubu, polupao mu tezgu, uništio kombi i izbo ga nožem! Prodavci sa Zvezdare opisali jezivu dramu na pijaci, sve zbog kartona jaja (foto)

Kurir pre 3 minuta
Policija otišla da preuzme krstu Vujića, a kolege im podmetnule Slovenca Interpol Švajcarske umešan u međunarodni skandal

Policija otišla da preuzme krstu Vujića, a kolege im podmetnule Slovenca Interpol Švajcarske umešan u međunarodni skandal

Alo pre 38 minuta
Vladimir se bori za život nakon što je unuka branio od sina ubice! Komšije otkrile nove detalje krvoprolića kod Kruševca

Vladimir se bori za život nakon što je unuka branio od sina ubice! Komšije otkrile nove detalje krvoprolića kod Kruševca

Alo pre 38 minuta
Prebrza vožnja, tuče, ubistva: Deca kriminalaca od tinejdžerskih dana pune dosijee: Među njima je i jedna devojka

Prebrza vožnja, tuče, ubistva: Deca kriminalaca od tinejdžerskih dana pune dosijee: Među njima je i jedna devojka

Blic pre 43 minuta
Tri napada svinja za godinu dana! Žene ujedane po licu i telu, muškarac za genitalije

Tri napada svinja za godinu dana! Žene ujedane po licu i telu, muškarac za genitalije

Blic pre 1 sat