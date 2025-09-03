Ataman divljao, a Pešić ga gospodski spustio: Izbila svađa zbog "sedi dole" na meču Srbije i Turske

Srbija i Turska boriće se večeras u direktnom okršaju za prvo mesto u grupi "A" na Eurobasketu 2025, a pobeda bi, makar u teoriji, garantovala lakši put do kraja turnira.

Sve oči biće uprte naravno u duel Nikole Jokića i Alperena Šenguna, dok će uz njih naravno mnogo pažnje privlačiti i trenerski dvoboj, iskusnih "vukova". Svetislav Pešić i Ergin Ataman verovatno su najpoznatiji i najbolji treneri na ovogodišnjem Eurobasketu, tako da nema sumnje da ćemo gledati njihovu veliku taktičku bitku, a koju je "Kari" već počeo da priprema u duelu sa Češkom, kada je na teren poslao zajedno Jokića i Milutinova. Ipak, nema tajni, njih dvojica