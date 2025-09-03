Novi problem za Srbiju na Eurobasketu: Reprezentacija ostala bez još jednog igrača za derbi grupe

Krilni košarkaš reprezentacije Srbije Tristan Vukčević (22 godine, 213 centimetara) nije zagrevanju za poslednji i najvažniji meč u grupnoj fazi, protiv Turske (20.15 časova).

Novi problem selektora Svetislava Pešića postao je očigledan kada su igrači istrčali na parket hale u Rigi, gde nije bilo debitanta u reprezentaciji. Poznato je da je kapiten Srbije Bogdan Bogdanović nakon 1. kola Eurobasketa morao da napusti turnir zbog povrede zadnje lože, a sada se po svemu sudeći pojavila još jedna glavoboljna za ekipu, stručni štab i navijače. Tristan Vukčević je u prethodnih pet kola Eurobasketa postizao po 6,3 poena uz 4,5 skokova i 1,3