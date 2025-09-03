„Život nam je svega dao“: Aleksandra Prijović objavila prvu fotografiju sa ćerkom FOTO

Nova pre 23 minuta  |  Autor: Bojana Krkeljić
Aleksandra Prijović danas je na svet donela devojčicu.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su dobili svoje drugo dete – ćerku kojoj su dali ime Aria. Oni već imaju sina Aleksandra, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana. Pevačica se sada oglasila i na Instagramu objavila fotografiju iz porodilišta. A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) „Život nam je svega dao“, napisala je Aleksandra uz fotografiju na kojoj u svojoj ruci drži bebinu ruku.
