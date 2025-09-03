Orvelijanski rečnik vlasti

Radar pre 26 minuta  |  Boris Jašović
Jezik je glavno sredstvo sporazumevanja, koje dovodi do razumevanja onog što je bitno za jednu kulturu. Problem, međutim, nastaje kada ono što je bitno određuju moćnici u skladu s vlastitim, uskim interesima, a ne u skladu s načelima opšteg dobra. Takva vlast manipuliše i jezikom i pojmovima ne bi li odbranila skučeni univerzum moći

Jezik je, kako je govorio naš veliki pravnik i sociolog Radomir Lukić, osnovna kulturna tvorevina koja čini temelj svake kulture i bitno utiče na sve ostale njene elemente. Rečju, jezik predstavlja glavno sredstvo sporazumevanja koje dovodi do razumevanja onog što je bitno za jednu kulturu. Problem, međutim, nastaje kada ono što je bitno za kulturu određuju posednici moći i vlasti u skladu s vlastitim (uskim) interesima, a ne u skladu s načelima opšteg dobra. Takva
