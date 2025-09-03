Vučić za RTS uoči razgovora sa Sijem: Moliću dobre stvari za Srbiju i verujem da će nam izaći u susret

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će kineskog predsednika Si Đinpinga, sa kojim će se sutra sastati u Pekingu, moliti za dodatne investicije u našu zemlju koje se ogledaju u poboljšanju životnog standarda, odnosno u dodatnom zapošljavanju ljudi, kao i u bržem rastu naše ekonomije. Verujem da ćemo dobiti dobru cenu kada je reč o novom gasnom aranžmanu sa Rusijom, naveo je Vučić. Moja poseta Kini neće uticati na evropski put Srbije, cela EK nedavno je bila u toj zemlji, napominje

U Pekingu danas nije paradirala samo vojska već i geopolitika, a iza kolisa vodili su se razgovori o ekonomiji koja je pokretač svega. Danas su se smenjivali prizori vojnog spektakla i poslovnih razgovora. Nakon učešća na vojnoj paradi usledio je niz sastanaka predsednika Aleksandra Vučića sa kinskim kompanijama, od tehnoloških giganata do onih koji su najveći investitori u našoj zemlji. Govoreći o sastancima sa brojnim kineskim kompanijama, predsednik Vučić je