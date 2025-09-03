Srednji kurs dinara za evro 117,1685 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1685 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto i iznosi 100,5479 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,3 odsto, a od početka godine za 11,8 odsto.