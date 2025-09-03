Vremeplov: Karađorđe potukao Turke na Deligradu

NOVI SAD - Na današnji dan 1806. godine Srbi su na Deligradu, na ulazu u Đuniski tesnac između Ražnja i Aleksinca, pod komandom vođe Prvog srpskog ustanka Karađorđa, odbili napad brojčano nadmoćnih turskih snaga i odbacili ih ka Nišu. Istog dana vojvoda Stanoje Glavaš je oslobodio Prokuplje.

Danas je sreda, 3. septembar, 2025. godine. 1189 - Ričard I Plantagenet, poznat kao "Lavlje srce" krunisan je za kralja Engleske. 1658 - Umro je engleski državnik i vojskovođa Oliver Kromvel, vođa engleske buržoaske revolucije. Njegova vojska porazila je kraljevsku armiju 1644. kod Marston Mura i 1645. kod Nezbija i zarobila kralja Čarlsa I Stjuarta, koji je osuđen na smrt i pogubljen 1649. Odbivši titulu kralja, 1653. postao je lord protektor Engleske, Škotske i