Leto se oprašta uz pljuskove i grmljavinu: Promenljivo vreme stiže u Srbiju

Leto se oprašta uz pljuskove i grmljavinu: Promenljivo vreme stiže u Srbiju

Nakon sparnog i sunčanog jutra, Srbiju očekuje promena vremena, s pljuskovima i grmljavinom u popodnevnim i večernjim satima.

Prodor hladnijeg i nestabilnog vazduha doneće kišu, a lokalno su mogući i intenzivniji pljuskovi. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, dok će na istoku Srbije biti toplije, do 33 stepena. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Zbog ove promene, biometeorološka prognoza je nepovoljna, a oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje i pospanosti. U četvrtak će padavine
