Srpski fudbaleri dobili Zlatne i Dijamantske lopte

Fudbalski savez Srbije (FSS) dodelio je danas Zlatne i Dijamantske lopte osmorici igrača za broj odigranih utakmica u dresu nacionalnog tima, izuzetnu posvećenost, profesionalizam i poseban doprinos reprezentaciji, saopštio je FSS.

U saopštenju se navodi da su odlukom Izvršnog odbora FSS, Zlatne lopte za 50 i više nastupa u dresu državnog tima pripale šestorici igrača, a Dijamantske za 75 i više nastupa, dvojici srpskih reprezentativaca. Zlatne lopte su dobili Andrija Živković, Saša Lukić, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Nikola Milenković i Filip Kostić. Dijamantska lopta je pripala Aleksandru Mitroviću i Dušanu Tadiću. Mitrović je primio Dijamantsku loptu, dok će Tadiću nagrada biti