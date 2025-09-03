Nole ćerki ispunio želju, Tara je za 8. rođendan dobila prelep poklon

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pošto je sa 3:1 u setovima savladao Tejlora Frica! Ovaj meč mu nije bio lak, jer je morao da bude razdvojen od ćerke i to na dan njenog 8. rođendana.

O tome koliko mu to teško pada govoroi na konferenciji za medije pred meč. - Tako je, kako je. Nije srećna što je tako, ali nemojte da me podsećate na to. Pokušaću da pobedim ovde i da njoj posvetim tu pobedu za rođendan. Nadam se da će biti srećna sa pobedom. Tako je kako je ove godine - rekao je teniski as koji je Tari ispunio želju. . Inače, Novak ne krije koliko je slab na ćerku Taru koja je njegova mezimica. - Osetljiviji sam na nju, istopim se kada mi nešto