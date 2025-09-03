Nole ćerki ispunio želju, Tara je za 8. rođendan dobila prelep poklon

Story pre 18 minuta
Nole ćerki ispunio želju, Tara je za 8. rođendan dobila prelep poklon

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena, pošto je sa 3:1 u setovima savladao Tejlora Frica! Ovaj meč mu nije bio lak, jer je morao da bude razdvojen od ćerke i to na dan njenog 8. rođendana.

O tome koliko mu to teško pada govoroi na konferenciji za medije pred meč. - Tako je, kako je. Nije srećna što je tako, ali nemojte da me podsećate na to. Pokušaću da pobedim ovde i da njoj posvetim tu pobedu za rođendan. Nadam se da će biti srećna sa pobedom. Tako je kako je ove godine - rekao je teniski as koji je Tari ispunio želju. . Inače, Novak ne krije koliko je slab na ćerku Taru koja je njegova mezimica. - Osetljiviji sam na nju, istopim se kada mi nešto
