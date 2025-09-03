Treći prvenstveni poraz Vranjanaca: Trajal - Dinamo Jug 3:0 VIDEO

Fudbaleri Dinamo Jug-a doživeli su i treći poraz u prvenstvu Prve lige Srbije od Trajala u Kruševcu sa 3:0 (2:0), u poslednjoj utakmici 6. kola drugog po kvalitetu fudbalskog ranga u Srbiji.

Domaćin je poveo preko Lazara Nikolića u 15. minutu iz penala, a isti igrač udvostručio je prednost kruševačkog tima u 36. minutu što je, ispostavilo se, bio rezultat s kojm se otišlo na odmor između dva poluvremena. Konačan rezultat postavio je Aleksa Vujić u 61. minutu. Trajal je protiv Dinamo Jug-a prekinuo seriju od tri poraza i sada je osmi na tabeli sa 7 bodova. Vranjski tim je četrnaesti u ligi sa šesnaest timova sa 5 bodova. U narednom kolu Vranjanci će na