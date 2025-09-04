Osveta za 0:6, 0:6

Amerikanka Amanda Anisimova je pre dva meseca doživela najteži poraz u životu iz kog je, što bi se reklo, izvukla pouke.

Tačno pre 53 dana, Poljakinja Iga Švjontek ju je pobedila rezultatom 6:0, 6:0 ni manje ni više nego u finalu Vimbldona. Amerikanka je pokazala čime raspolaže, ali tek na US openu, u četvrtfinalu, gde je slavila sa 6:4, 6:3, u veoma kvalitetnom meču. Osma nositeljka je kazala da je prvi put gledala reprizu finala veče pre njihovog susreta na Flašing Medouzu. "Gledala sam najvažnije delove, koliko god bilo bolno, samo da vidim šta mogu da izbegnem ili šta je pošlo po