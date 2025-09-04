Đoković poklonio polufinale US Opena ćerki za rođendan: ‘Pratila me sreća’

BBC News pre 19 minuta

Getty Images Đoković je pobedu nad Tejlorom Fricom posvetio ćerki Tari za njen rođendan

Jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena, Novak Đoković, zakazao je blokbaster polufinale US Opena protiv Španca Karlosa Alkaraza nakon što je pružio hrabru igru i pobedio Amerikanca Tejlora Frica.

Četvrti nosilac Fric je vršio konstantan pritisak na Đokovićev servis, ali je Srbin odbranio brojne brejk lopte i neprijateljski nastrojenu publiku na putu do pobede od 3:1 (6-3, 7-5, 3-6, 6-4).

„Pratila me sreća tokom meča, da budem iskren, ne znam kako sam pobedio", rekao je Đoković.

„Bio je ovo neverovatno tesan meč, mogao je da ode i na drugu stranu.

„Mislim da je tokom većeg dela drugog i trećeg seta bio bolji igrač", dodao je srpski teniser.

„Bio je to jedan od onih dana kada su glavni borba i srce, to mi je sada donelo pobedu", rekao je srpski teniser koji je tako ispunio želju - da pobedi u četvrtfinalu na dan ćerkinog rođendana.

Đoković je tako izjednačio rekord legendarnog Džimija Konorsa i 14. put stigao u polufinale US opena.

Za pasman u finale i borbu za 25. grend slem titulu u karijeri, Đoković sada mora da savlada drugog nosioca Alkaraza, sa kojim će na teren u petak u 21 sat.

Španac, 16 godina mlađi od Đokovića, plasirao se u polufinale nešto ranije ubedljivim trijumfom nad Čehom Jiržijem Lehečkim 3:0 (6-4, 6-2, 6-4).

U drugom polufinalu sastaće se prvi teniser sveta Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Siner je u četvrtfinalu rutinski pobedio sunarodnika Lorenca Musetija, 10. igrača sveta - 3:0 (6:1, 6:4, 6:2).

Kanadski teniser je kao 27. igrač napravio najveće iznenađenje turnira u Njujorku i stigao do polufinala pobedom nad Aleksom De Minaurom - 3:1 (4:6, 7:6, 7:5, 7:6).

Alkaraz je, zajedno sa Sinerom, postao dominantna snaga muškog tenisa nakon dominantne ere Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Sa Federerom i Nadalom koji su se prestali da igraju, Đoković je jedini aktivni član iz kultnog trija.

Ali protiv Frica, pokazao je deo otpornosti koja je često definisala njegovu izuzetnu karijeru.

I potvrdio da je noćna mora za Frica - bio je ovo njihov 11. duel i isto toliko pobeda ima Srbin.

Đoković je brzo počeo, napravivši rani brejk za 3:0 u gemovima, i, nakon što je promašio set loptu pri rezultatu 5:2, sprečio je Fricov povratak, spasivši pet brejk lopti da bi osvojio prvi set.

Fric je nastavio da preti u drugom setu, ali je postajao sve frustriraniji dok je propuštao prilike pre nego što je Đoković poveo 4:3.

Ali, baš kada je Đoković servirao za vođstvo 2-0 u setovima, Amerikanac je konačno realizovao svoju prvu brejk loptu - iz 11. pokušaja.

Međutim, u sledećem gemu je napravio tri dvostruke greške i jednu neiznuđenu grešku, a Đoković je taj poklon oberučke prihvatio i završio set.

Atmosfera je postala pomalo neprijateljska u trećem setu, kada se Đoković požalio sudiji da su gledaoci vikali tokom njegovog servisa.

Osetivši njegovu frustraciju, neki iz publike su skandirali protiv Đokovića i pojačali su podršku 27-godišnjem domaćem teniseru.

Posle dvostruke servis geške, Đoković se obratio sudiji Damijenu Dumusu.

„Šta ćeš da uradiš (povom vikanja iz publike)?", pitao je Novak sudiju.

„Neće vredeti, Novače", odgovorio je sudija.

Fric je iskoristio prekid igre i napravio je brejk za vođstvo od 4:1.

Đoković se pribrao i zadao odlučujući udarac završivši meč posle iscrpljujuća tri sata i 24 minuta.

„Poslednji gem nije bio za one sa slabim nervima, Fric nije zaslužio da završi meč dvostrukom servis greškom", rekao je Đoković.

„U mnogim gemovima u kojima sam servirao samo sa pokušavao da ostanem živ, da se borim za svaku loptu.

„U ovakvim mečevima, ključni poeni odlučuju pobednika", rekao je srpski teniser.

Mike Frey-Imagn Images Đoković u karakterističnom 'obraćanju' publici

'Voleo bih da budem spreman za Alkazara, ne idem sa belom zastavom'

Đoković nije bio zadovoljan igrom protiv Frica.

„Za moje standarde, mislim da nisam igrao dobro. Nisam osećao loptu kao u prethodne dve runde.

„Ako dozvoliš Fricu da diktira ritam, on te kazni forhendom, stoji blizu linije.

„Pokušavao sam da ostanem u razmeni, da ga nateram da igra.

„Nije pogađao prvi servis mnogo u prva dva seta, posle je podigao taj procenat i bilo mi je teško da budem konkurentan u njegovim gemovima", analizirao je Novak posle meča.

U petak ga čeka polufinale sa Alkarazom, sa kojim ima pozitivan skor (5-3).

„Hajde da vidimo za dva dana kako ću se osećati. Mnogo mi pomaže što imam dva dana odmora.

„Trenutno se ne osećam baš sveže, ali videćemo.

„Probaću da se opustim i da se oporavim, to mi je ključ kako bih mogao da budem spreman i za pet setova s Karlosom, ako je potrebno.

„Baš bih voleo da budem spreman. Volim takve mečeve, na najvećoj sceni. Nisam siguran kako će se telo osećati, ali daću sve od sebe da budem spreman.

„Biće mnogo trčanja, neće biti mnogo kratkih poena, to je sigurno".

Ako savlada Alkaraza, vrlo je verovatno da će u finalu igrati protiv Sinera i probati da dođe do 25. grend slem titule, čime će samo popraviti rekord koji će teško neko nadmašiti u doglednoj budućnosti.

„Ne treba da trošimo reči na Alkaraza i Sinera, svi očekuju finale njih dvojice, a ja ću probati da poremetim planove većine ljudi.

„Siner još mora da dobije dva meča da dođe do finala, ali definitivno oni igraju najbolje ovde, dominantni su.

„Ne idem sa belom zastavom, niko to ne čini, naročito ne ja.

„Opet sam u polufinalu slema, na slemovima sam najkonstantniji. Imam još jednu šansu, nadam se da mogu da budem dovoljno spreman i da igram najbolje što mogu kako bih održao korak sa Karlosom“, zaključio je Novak.

