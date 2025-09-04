BBC vesti na srpskom

Evrobasket kalkulacije: Teži put Srbije do finala

Srbija će u osmini finala igrati protiv Finske, a ko bi mogao da bude protivnik u četvrtfinalu i polufinalu?

BBC News pre 29 minuta
aleksa avramović protiv turske, aleksa avramović lupa bananu larkinu
TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock
Rampa Alekse Avramovića Šejnu Larkinu, plejmejkeru Turske. Ali, Avramović se kasnije povredio

Poraz od Turske u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva (EP) u košarci, za košarkaše Srbije znači i nešto teži put do finala.

Mada, kako je uoči utakmice sa Turskom rekao srpski plejmejker Vasilije Micić.

„Ako hoćeš do kraja, moraš da igraš sa svima. Drugi možda znaju na koga idemo, ali ja ne znam. Ko god došao, dobro došao", izjavio je Micić za televiziju Arena sport.

A 'došla' je reprezentacija Finske sa kojom će se Srbija u subotu, 6. septembra boriti za plasman u četvrtfinale.

Srbija je na EP ostala bez kapitena Bogdana Bogdanovića zbog povrede, a tokom utakmice sa Turskom na bol se požalio i plejmejker Aleksa Avramović.

Bukvalno je istrčao sa parketa pred kraj prvog poluvremena i više se nije vraćao u igru.

A šta posle (ako Srbija pobedi u osmini finala)?

Finska, pa...

Predvođeni NBA zvezdom Laurijem Markanenom, jednim od najboljih strelaca dosadašnjeg toka Evropskog prvenstva, Finci su u Grupi B zabeležili tri pobede i dva poraza, što je bilo dovoljno za treću poziciju.

Pobedili su Švedsku (93:90), Veliku Britaniju (109:79) i Crnu Goru (85:66), tesno su izgubili od Litvanije (78:81) i ubedljivo poraženi od Nemačke (61:91).

Ako Srbija pobedi Finsku i opravda ulogu favorita u osmini finala, u četvrtfinalu će ih čekati nešto teži posao.

Ko bi mogao da bude potencijalni rival Srbije u četvrtfinalu biće poznato danas posle raspleta u grupama C i D.

U Grupi C stvari su jednostavne.

Četvoroplasirana reprezentacija je potencijalni protivnik Srbije u četvrtfinalu.

Ko će to biti, odlučiće u direktnom duelu Bosna i Hercegovina i Gruzija (14:00), koju vodi Aleksandar Džikić, nekadašnji trener Partizana.

Iz Grupe D na Srbiju bi u četvrtfinalu mogla samo najbolja selekcija, a pred utakmice poslednjeg kola u igri su tri kandidata - Izrael, Francuska i Poljska.

Sve tri reprezentacije imaju skor 3-1, a danas će Francuska igrati protiv Islanda (14:00), Izrael protiv Slovenije (17:00), a Poljska protiv Belgije (20:30).

Ako Izrael izgubi od Slovenije, a Poljska i Francuska trijumfuju, na čelo tabele će Francuska, koji bi onda preko Bosne i Hercegovine ili Gruzije mogla do četvrtfinalnog okršaja sa Srbijom.

Francuska će biti prva i ako pobedi Island, što je prilično izvesno, a Izrael i Poljska izgube.

U slučaju da Island priredi senzaciju i savlada Francusku, onda bi potencijalni rival u četvrtfinalu mogao da bude Izrael ili Poljska.

nikola jokić, nikola jokić u meču srbija - turska
TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

U polufinalu nema lakih protivnika.

Srbija bi, ako prođe osminu finala i četvrtfinale, mogla da dobije verovatno najtežeg rivala - Nemačku, aktuelnog svetskog šampiona.

Svetski prvak, predvođen Denisom Šruderom i Francom Vagnerom, do sada je protutnjao kroz grupnu fazu i predstavio se kao najdominantnija ekipa čitavog turnira.

U septembru 2023. godine, Nemačka je savladala Srbiju u finalu Svetskog prvenstva.

Ali su se godinu dana kasnije, na Olimpijskim igrama u Parizu, 'orlovi' revanširali Nemcima i pobedili u borbi za bronzanu medalju.

Sve utakmice, od osmine finala do finala, igraće se u Rigi, što najviše ide na ruku Turskoj, Srbiji, Letoniji i Portugalu, jer su i grupnu fazu igrale u prestonici Letonije.

Osmina finala Evrobasketa:

- subota, 6. septembar -

  • Litvanija - Letonija
  • Turska - Švedska
  • Nemačka - Portugal
  • Srbija - Finska

- nedelja, 7. septembar:

  • C1 - D4
  • D2 - C3
  • C2 - D3
  • D1 - C4

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas

(BBC News, 09.04.2025)

BBC News
