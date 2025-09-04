BBC vesti na srpskom

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

Žičara Glorija jedna je od najvećih turističkih atrakcija u Lisabonu.

BBC News pre 1 sat
žičara u lisabonu, žičara Glorija u lisabonu, smrskana žičara u lisabonu
IGUEL A LOPES/EPA/Shutterstock
Smrskani vagon ćičare Glorija u Lisabonu

Jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Lisabona, žičara Glorija, iskočila je iz šina i smrskana je od udarca o obližnju zgradu.

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 povređeno, od kojih su neki kritično, saopštile su lokalne vlasti.

Portugalska služba Hitne pomoći saopštila je da je petoro povređenih u teškom stanju.

Preostalih 13, među kojima je i dete, zadobilo je lakše povrede.

Među poginulima ima stranih državljana, ali još nije saopštena njihova nacionalnost.

Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina.

Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.

Nesreća se dogodila oko 18:05 u sredu, 3. septembra, u blizini lisabonske Avenije da Liberdade, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U spasavanju je učćestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila.

Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.

Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.

Na fotografijama i snimcima vidi se prevrnut i potpun smrskan žuti vagon.

Vide se i ljudi koji beže niz strmu ulicu dok kulja dim.

Pogledajte snimak sa mesta nesreće

Koliko je žrtava?

Najmanje 15 ljudi poginulo, a 18 povređeno, saopštile su portugalske zdravstvene službe.

Među poginulima ima i stranih državljana, saopštile su vlasti.

Nekoliko ljudi bilo je zarobljeno na mestu nesreće, ali su spaseni.

Uspinjača Glorija može da preveze do 43 putnika i izuzetno je popularna među turistima.

Međutim, nije poznato koliko je ljudi bilo u njoj u trenutku nesreće.

žičara u lisabonu, žičara Glorija u lisabonu
Reuters

Šta je žičara Glorija i kako radi?

Žičara je vrsta železničkog sistema koji omogućava kretanje uz i niz strme padine.

U Lisabonu, uspinjače su među najtraženijim turističkim atrakcijama.

Jarko žuta vozila su ključno sredstvo za kretanje strmim, kaldrmisanim ulicama grada.

Žičara Glorija otvorena je 1885. godine, a tri decenije kasnije počela je da saobraća na struju.

Prevozi putnike oko 275 metara od Restauradoresa, trga u centru Lisabona, do slikovitih ulica Bairo Alta.

Put žičarom traje samo tri minuta.

Za razliku od tradicionalnih žičara, dva vagona Glorija pokreću elektromotori.

Pričvršćena su za suprotne krajeve vučne sajle, što znači da dok se jedan kreće nizbrdo, njegova težina podiže drugi, omogućavajući im da se istovremeno penju i spuštaju.

žičara u lisabonu, žičara Glorija u lisabonu
BBC
Omiljena turistička atrakcija u Lisabonu

'Lisabon u žalosti'

Gradonačelnik Lisabona Karlos Moedaš proglasio je trodnevnu žalost.

„Izražavam iskreno saučešće svim porodicama i prijateljima žrtava. Lisabon je u žalosti", napisao je na mreži Iks.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da je „zapanjen strašnom nesrećom".

Pedro Bogas iz kompanije Karis, lisabonske tramvajske kompanije, rekao je da će temeljno biti istraženo šta je dovelo do nesreće.

novinarima da je to „veoma tužan dan, ne samo za žrtve već i za njihove porodice“.

„Imamo stroge protokole, odlične i iskusne profesionalce i moramo da dođemo do suštine onoga što se dogodilo", dodao je.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.04.2025)

BBC News
Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

BBC News pre 1 satjoš 1 povezana
'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

BBC News pre 32 minuta
'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

BBC News pre 17 sati
Šta se dešava u Zaječaru i da li će biti novih izbora

Šta se dešava u Zaječaru i da li će biti novih izbora

BBC News pre 15 sati
Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

Šta novo oružje na istorijskoj paradi govori o vojnoj moći Kine

BBC News pre 16 sati
BBC News

Povezane vesti »

U Portugalu dan žalosti nakon pogibije 15 ljudi u iskakanju uspinjače iz šina

U Portugalu dan žalosti nakon pogibije 15 ljudi u iskakanju uspinjače iz šina

Slobodna Evropa pre 32 minuta
"Bila je van kontrole": Portugal u šoku zbog nesreće, 15 mrtvih: Žičara iskočila iz šina, nekontrolisano sjurila niz strmu…

"Bila je van kontrole": Portugal u šoku zbog nesreće, 15 mrtvih: Žičara iskočila iz šina, nekontrolisano sjurila niz strmu ulicu i udarila u zgradu

Blic pre 12 minuta
Šta se do sada zna o tragediji u Lisabonu: Uspinjača Glorija iskočila iz šina, među poginulima i strani državljani

Šta se do sada zna o tragediji u Lisabonu: Uspinjača Glorija iskočila iz šina, među poginulima i strani državljani

Euronews pre 37 minuta
Najmanje 15 mrtvih nakon nesreće u Lisabonu Hoće sada u Portugalu biti - "ruke su vam krvave, vi ste ubice" i slično?

Najmanje 15 mrtvih nakon nesreće u Lisabonu Hoće sada u Portugalu biti - "ruke su vam krvave, vi ste ubice" i slično?

Alo pre 2 minuta
Tragedija u Lisabonu: Uspinjača Glorija iskliznula iz šina, najmanje 15 mrtvih

Tragedija u Lisabonu: Uspinjača Glorija iskliznula iz šina, najmanje 15 mrtvih

Vreme pre 57 minuta
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

NIN pre 1 sat
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Lisabon

Svet, najnovije vesti »

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

'Ljudi će možda postati besmrtni': Razgovor Sija Đinpinga i Putina

BBC News pre 32 minuta
CNN: Si i Putin uhvaćeni kako razgovaraju o besmrtnosti i transplantaciji organa

CNN: Si i Putin uhvaćeni kako razgovaraju o besmrtnosti i transplantaciji organa

N1 Info pre 21 minuta
Tramp: Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini, ali Putin i Zelenski nisu spremni

Tramp: Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini, ali Putin i Zelenski nisu spremni

N1 Info pre 36 minuta
Šta Evropa kaže o Vučićevom putu u Kinu?

Šta Evropa kaže o Vučićevom putu u Kinu?

Danas pre 17 minuta
Rusija napala dronovima Odesku oblast, gorela skladišta i automobili

Rusija napala dronovima Odesku oblast, gorela skladišta i automobili

RTV pre 32 minuta