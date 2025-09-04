Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: Najmanje 15 ljudi poginulo

BBC News pre 1 sat

IGUEL A LOPES/EPA/Shutterstock Smrskani vagon ćičare Glorija u Lisabonu

Jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Lisabona, žičara Glorija, iskočila je iz šina i smrskana je od udarca o obližnju zgradu.

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 povređeno, od kojih su neki kritično, saopštile su lokalne vlasti.

Portugalska služba Hitne pomoći saopštila je da je petoro povređenih u teškom stanju.

Preostalih 13, među kojima je i dete, zadobilo je lakše povrede.

Među poginulima ima stranih državljana, ali još nije saopštena njihova nacionalnost.

Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina.

Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.

Nesreća se dogodila oko 18:05 u sredu, 3. septembra, u blizini lisabonske Avenije da Liberdade, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U spasavanju je učćestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila.

Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.

Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.

Na fotografijama i snimcima vidi se prevrnut i potpun smrskan žuti vagon.

Vide se i ljudi koji beže niz strmu ulicu dok kulja dim.

Koliko je žrtava?

Najmanje 15 ljudi poginulo, a 18 povređeno, saopštile su portugalske zdravstvene službe.

Među poginulima ima i stranih državljana, saopštile su vlasti.

Nekoliko ljudi bilo je zarobljeno na mestu nesreće, ali su spaseni.

Uspinjača Glorija može da preveze do 43 putnika i izuzetno je popularna među turistima.

Međutim, nije poznato koliko je ljudi bilo u njoj u trenutku nesreće.

Reuters

Šta je žičara Glorija i kako radi?

Žičara je vrsta železničkog sistema koji omogućava kretanje uz i niz strme padine.

U Lisabonu, uspinjače su među najtraženijim turističkim atrakcijama.

Jarko žuta vozila su ključno sredstvo za kretanje strmim, kaldrmisanim ulicama grada.

Žičara Glorija otvorena je 1885. godine, a tri decenije kasnije počela je da saobraća na struju.

Prevozi putnike oko 275 metara od Restauradoresa, trga u centru Lisabona, do slikovitih ulica Bairo Alta.

Put žičarom traje samo tri minuta.

Za razliku od tradicionalnih žičara, dva vagona Glorija pokreću elektromotori.

Pričvršćena su za suprotne krajeve vučne sajle, što znači da dok se jedan kreće nizbrdo, njegova težina podiže drugi, omogućavajući im da se istovremeno penju i spuštaju.

BBC Omiljena turistička atrakcija u Lisabonu

'Lisabon u žalosti'

Gradonačelnik Lisabona Karlos Moedaš proglasio je trodnevnu žalost.

„Izražavam iskreno saučešće svim porodicama i prijateljima žrtava. Lisabon je u žalosti", napisao je na mreži Iks.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da je „zapanjen strašnom nesrećom".

Pedro Bogas iz kompanije Karis, lisabonske tramvajske kompanije, rekao je da će temeljno biti istraženo šta je dovelo do nesreće.

novinarima da je to „veoma tužan dan, ne samo za žrtve već i za njihove porodice“.

„Imamo stroge protokole, odlične i iskusne profesionalce i moramo da dođemo do suštine onoga što se dogodilo", dodao je.

