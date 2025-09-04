BBC vesti na srpskom

Šampion Evrope ide kući, Grčka i Adetokunbo prejaki za Španiju, raduje se Gruzija

„Crvena furija“ je turnir završila sa skorom od dve pobede i tri poraza, koliko ima i Gruzija. Ali selekcija koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić sa četvrtog mesta ide u osminu finala, jer je u međusobnom duelu pobedila Španiju.

BBC News pre 1 sat
Janis Adetokunbo
Reuters
Janis Adetokunbo, prve zvezda Grčke

Evropa će dobiti novog šampiona u košarci.

Za to se postarala selekcija Grčke koja je u Limasolu savladala branioca trofeja, Španiju sa 90:86 u petom kolu D grupe.

„Crvena furija" je turnir završila sa skorom od dve pobede i tri poraza, koliko ima i Gruzija.

Ali selekcija koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić sa četvrtog mesta ide u osminu finala, jer je u međusobnom duelu pobedila Španiju.

Crvena furija je na ovaj turnir došla u znatno izmenjenom i podmlađenom sastavu u odnosu na prošli Evrobasket 2022.

Nema tu više asova koji su godinama, neki i više od decenije nosili igru Crvene furije i donosili medalje i titule na Iberijsko poluostrvo.

Grci su večeras pokazali da su u naletu i maltene od prvog trenutka diktirali ritam utakmice i pobedom osigurali prvo mesto u grupi.

Tandem Janis Adetokunbo – Tajler Dorsi bio je nezaustavljiv u timu selektora Vasilisa Spanulisa.

Dorsi je utakmicu završio sa 22 poena, dok je zvezda NBA ligaša Milvokija postigao 25 poena.

Kod Španaca, najzapaženiji su bili Haime Pradilja sa 14 i Mario San Superi sa 13 poena.

Grčka je odličnom igrom u oba pravca već pred kraj prve četvrtine došla do 16 poena prednosti, što je trasiralo dalji tempo meča.

Španci su konstantno jurili da smanje zaostataka, u nekoliko navrata u trećoj četvrtini stizali na minus četiri ili pet poena, ali je rival svaki put imao snage da odbije te napade.

Ipak, u završnici utakmice, španski košarkaši su uspeli da čak i povedu - 84:82 na dva i po minuta pre kraja.

Ali onda je Adetokunbo vezao pet poena, pogodio je i Kostas Slukas i grčki navijači su polako mogli da počnu sa slavljem.

Luka Dončić
Reuters

Košarkaši Slovenije odigrali su najbolju partiju u dosadašnjem toku Evrobasketa i u Katovicama savladali Izrael sa 106:96.

Ovim trijumfom Slovenci su obezbedili treće mesto u D grupi i u osmini finala će igrati protiv trećeplasiranog tima C grupe.

Najbolji u slovenačkom timu bio je Luka Dončić sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Aleksej Nikolić je utakmicu završio sa 16 poena i sedam asistencija, dok je Alen Omić upisao 11 poena i 10 skokova.

U selekciji Izraela najbolji je bio Deni Avdija sa 34 poena i devet skokova, a Roman Sorkin je zabeležio 14 poena i 11 skokova.

Slavlje selekcije Bosne i Hercegovine
GEORGI LICOVSKI/EPA

Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili su san dug više od tri decenije.

Zmajevi, kako je nadimak bosanske reprezentacije, slavili su protiv Gruzije u poslednjem kolu grupe C u kiparskom Limasolu - 84:76, u direktnom duelu za plasman u osminu finala.

Bosna je dosad samo jednom prošla dalje u prvoj fazi Evrobasketa i to 1993, kada su prvi put samostalno nastupili na Evropskom prvenstvu.

Brojni bosanski navijači u Dvorani Spiros Kiprijanu sa plavo-žutim zastavama i šalovima glasno su bodrili tim Adisa Bećiragića, pa se na momente sticao utisak da se igra u sarajevskoj Skenderiji.

Na kraju meča, igrači i navijači zajedno su proslavili pobedu, skačući i pevajući.

BiH sada ima tri pobede i dva poraza i lider je grupe C, makar na nekoliko sati, dok se ne odigraju preostala dva meča u grupi.

Italija i Grčka imaju isti broj pobeda i već su obezbedili mesto u drugoj fazi, dok je Bosna zakomplikovala situaciju Španije, koja sada mora da pobedi Grčku da bi se plasirala u osminu finala.

Španija ima dve pobede, koliko i Gruzija, ali je selekcija Aleksandra Džikića u prvom kolu iznenadila pirinejsku reprezentaciju i ima bolji međusobni skor.

Navijači Bosne i Hercegovine u Limasolu
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Jusuf Nurkić, najbolji igrač Bećiragićevog tima, ponovo je bio najzapaženiji sa 15 poena i 12 skokova, a isti broj koševa postigao je omaleni naturalizovani plejmejker Džon Roberson.

Najbolji u timu selektora Aleksandra Džikića bio je Sandro Mamukelašvili sa 20 poena i osam skokova, a američko-gruzijski plejmejker Kamar Boldvin ubacio je 18 poena.

Francuska je uspešno odradila posao u poslednjem meču grupne faze u Poljskoj, pošto je ubedljivo savladala Island - 114:74.

Već na kraju prve četvrtine imala je 27 poena razlike, pa je u ostatku meča selektor Frederik Fotu dao priliku svim igračima, a čak njih osmorica je imalo dvocifren broj poena, što je rekord ovogodišnjeg Evrobasketa.

Najefikasniji su bili Zakari Risaše sa 15 i Eli Okobo sa 14 poena, a Martin Hermanson je ubacio takođe 15 za Islanđane.

Island takmičenje završava sa svih pet poraza, dok Francuzi sa četiri pobede i jednim neuspehom zauzimaju prvo mesto grupe D.

Eli Okobo
LUKASZ GAGULSKI/EPA
Bek Monaka Eli Okobo bio je jedan od najzaslužnijih za ubedljivu pobedu Francuske

Izrael i Poljska će kasnije u četvrtak imati priliku da se izjednače po broju pobeda sa Francuskom, ukoliko savladaju Sloveniju, odnosno Belgiju.

Slovenija ima dve pobede i isto toliko poraza, a Belgija skor 1-3.

Peto kolo Evrobasketa, četvrtak, 4. septembar:

GRUPA C

BiH - Gruzija 84:76

Italija - Kipar (17:15)

Španija - Grčka (20:30)

GRUPA D

Francuska - Island 114:74

Izrael - Slovenija (17:00)

Poljska - Belgija (20:30)

(BBC News, 09.04.2025)

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

Raspored i rezultati utakmica na Evrobasketu 2025.

