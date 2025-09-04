Džeparoši pokrali putnika u autobusu: Policija uhapsila sve osobe u Novom Sadu: Za jednom raspisane dve poternice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv Z. K. (50) i S. D. (50) zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo krađa.

Sumnja se da su oni juče, u međumesnom autobusu, ukrali novac šezdesetčetvorogodišnjem putniku. Policija je kod osumnjičenih pronašla novac i vratila ga vlasniku. Operativnim radom, utvrđeno je da osumnjičena S. D. poseduje falsifikovan lični dokument Republike Hrvatske, pa će protiv nje biti podneta i krivična prijava za krivično delo falsifikovanje isprave. Za S. D. su bile raspisane dve poternice Osnovnog suda u Senti i ona je sprovedena u Kazneno-popravni zavod
