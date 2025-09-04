Milicu je majka kao bebu po ciči zimi ostavila u kutiji pored škole, a onda su se srele nakon 30 godina: "Ni DNK nije htela da uradimo, spasao me je čopor pasa"

Blic pre 1 sat
Milicu je majka kao bebu po ciči zimi ostavila u kutiji pored škole, a onda su se srele nakon 30 godina: "Ni DNK nije htela da…

Odmah nakon rođenja ostavljena je pored kontejnera, blizu škole, po ciči zimi. Slučajni prolaznik je video promrzlu bebu koju su okružili psi i pozvao policiju. Naredna tri i po meseca provela je u bolnici. Za to vreme njenu biološku majku tražila je policija zbog pokušaja čedomorstva. Ovako je počeo život Milice Mršulje, koja je rođena u februaru 1994. godine u Gnjilanu, danas supruge i majke dvoje dece.

Gostujući na televiziji Prva, Milica je rekla da postoji više verzija priče o njenom pronalasku. Ranije, Milica je za "Blic" ispričala da je ostavljena u kontejneru, ipak, kako kaže, sada je saznala novu verziju priče. "Rođena sam u noći između 4. i 5. februara, to je bila subota, i tog jutra, prema jednoj verziji priče, mene su pronašli u kontejneru. Međutim, nakon gostovanja na televiziji pre dve godine, javio mi se čovek koji je u to vreme radio kao profesor
