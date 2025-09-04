Milicu je majka kao bebu po ciči zimi ostavila u kutiji pored škole, a onda su se srele nakon 30 godina: "Ni DNK nije htela da uradimo, spasao me je čopor pasa"

Odmah nakon rođenja ostavljena je pored kontejnera, blizu škole, po ciči zimi. Slučajni prolaznik je video promrzlu bebu koju su okružili psi i pozvao policiju. Naredna tri i po meseca provela je u bolnici. Za to vreme njenu biološku majku tražila je policija zbog pokušaja čedomorstva. Ovako je počeo život Milice Mršulje, koja je rođena u februaru 1994. godine u Gnjilanu, danas supruge i majke dvoje dece.

Gostujući na televiziji Prva, Milica je rekla da postoji više verzija priče o njenom pronalasku. Ranije, Milica je za "Blic" ispričala da je ostavljena u kontejneru, ipak, kako kaže, sada je saznala novu verziju priče. "Rođena sam u noći između 4. i 5. februara, to je bila subota, i tog jutra, prema jednoj verziji priče, mene su pronašli u kontejneru. Međutim, nakon gostovanja na televiziji pre dve godine, javio mi se čovek koji je u to vreme radio kao profesor