Muškarac pronađen krvav u kolima: Epilog tuče u Prokuplju: Uhapšeni otac i sinovi koji su se hvalili da su ga prebili

Nakon više sati policijske potrage pronađen je povređeni A.T. (25) iz sela u okolini Žitnog Potoka, kod Prokuplja, kojem su trojica poznanika nanele povrede, najverovatnije nožem.

Njega je policija pronašla kako se skriva u nekim kolima, udaljenim od mesta na kojem je ranjen. Nakon što je pronađen, prevezen je u prokupačku bolnicu zbog dijagnostike povreda, a nezvanično saznajemo da je negirao da ga je bilo ko napao. Ipak, prethodno na osnovu izjava svedoka, kojih je dosta bilo u momentu kada se dogodio napad, policija je uhapsila svu trojicu napadača, odnosno oca i dvojicu njegovih sinova iz Kožica nedaleko do Žitnog potoka. Kako smo ranije