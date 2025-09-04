Evrobasket: Bosna prošla, Džikić se nada pobedi Grčke

Košarkaši Francuske su pobedili Island u Katovicama sa 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28) u okviru poslednjeg kola grupe D.

Ni u jednom momentu se nije dovodilo pitanje pobednika, pošto su Galski petlovi za prvih deset minuta postigli 36 poena, naspram devet protivnika. Francuzi su imali čak sedam dvocifrenih igrača. Predvodio je Zakari Rizaše sa 15 poena, a pratili su ga Žaite sa 13, Luvavu i Okobo po 12, Hoard i Hifi su imali 11, a Jabusele 10. Kod Islanđana je najefikasniji bio Hermanson sa 15, a dvocifren je bio i Fridrikson sa 10. Francuska će završiti kao prva u grupu, ako