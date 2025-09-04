Evrobasket: Bosna prošla, Džikić se nada pobedi Grčke

Danas pre 17 minuta  |  M. L.
Košarkaši Francuske su pobedili Island u Katovicama sa 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28) u okviru poslednjeg kola grupe D.

Ni u jednom momentu se nije dovodilo pitanje pobednika, pošto su Galski petlovi za prvih deset minuta postigli 36 poena, naspram devet protivnika. Francuzi su imali čak sedam dvocifrenih igrača. Predvodio je Zakari Rizaše sa 15 poena, a pratili su ga Žaite sa 13, Luvavu i Okobo po 12, Hoard i Hifi su imali 11, a Jabusele 10. Kod Islanđana je najefikasniji bio Hermanson sa 15, a dvocifren je bio i Fridrikson sa 10. Francuska će završiti kao prva u grupu, ako
"Zmajevi" lete za Rigu, Džikić se uzda u Grčku

RTS pre 17 minuta
Potpuno gaženje na Eurobasketu: Francuska bez milosti, pobedila 40 razlike

Mondo pre 21 minuta
Francuska ostavila Island bez pobede na EP

Sportski žurnal pre 11 minuta
Bosna i Hercegovina se plasirala u nokaut fazu evrobasketa: Komšije se kockale, ali savladale Gruziju

Dnevnik pre 6 minuta
BiH u nokaut fazi posle 32 godine, Francuzi blizu pol pozicije!

Sport klub pre 16 minuta
Uživo, BiH - Gruzija: BiH vratila vođstvo, Džikić i ekipa u problemu

Mondo pre 21 minuta
Ubedljiva pobeda Francuske!

Sputnik pre 21 minuta
