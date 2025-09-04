Istorijski uspeh BiH na Eurobasketu: Nurkić je uveo u osminu finala, čekala je 32 godine

Mondo pre 18 minuta  |  Tijana Jevtić
Istorijski uspeh BiH na Eurobasketu: Nurkić je uveo u osminu finala, čekala je 32 godine

Reprezentacija Bosne i Hercegovine se posle 32 godine plasirala u osminu finala Eurobasketa.

Za ovaj podvig tim Adisa Bećiragića morao je da pobedi ekipu Gruzije na čelu sa Aleksandrom Džikićem i to je i učinio, rezultatom 84:76. Sada će srpski trener bodriti Grčku u duelu sa Španijom, jer je to jedini način da se Gruzija plasira u dalju fazu, dok je BiH kao treća u grupi ušla u eliminacije. Heroj pobede bio je Jusuf Nurkić koji je ubacio 15 poena i uhvatio 12 lopti, a odlučujući udarac Gruziji zadao je Džoš Roberson, trojkom iz ugla u poslednjem minutu.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Evrobasket: Bosna i Hercegovina u osmini finala, Džikić se nada pobedi Grčke

Evrobasket: Bosna i Hercegovina u osmini finala, Džikić se nada pobedi Grčke

Danas pre 18 minuta
"Zmajevi" lete za Rigu, Džikić se uzda u Grčku

"Zmajevi" lete za Rigu, Džikić se uzda u Grčku

RTS pre 19 minuta
Francuska se raspucala pred nokaut fazu, Island ide kući bez pobede

Francuska se raspucala pred nokaut fazu, Island ide kući bez pobede

RTS pre 18 minuta
Halid Bešić je u bolnici, a sada mu je stigla poruka sa Evrobasketa: Evo šta je zvezda BiH uradila pred kamerama posle…

Halid Bešić je u bolnici, a sada mu je stigla poruka sa Evrobasketa: Evo šta je zvezda BiH uradila pred kamerama posle plasmana dalje

Nova pre 49 minuta
BiH preko Gruzije do osmine finala Evropskog prvenstva

BiH preko Gruzije do osmine finala Evropskog prvenstva

Sportski žurnal pre 19 minuta
Francuska ostavila Island bez pobede na EP

Francuska ostavila Island bez pobede na EP

Sportski žurnal pre 39 minuta
Nurkić posle velike pobede citirao stihove Halida Bešlića

Nurkić posle velike pobede citirao stihove Halida Bešlića

B92 pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaGruzijaKiparGrčkaEurobasketItalijaŠpanijaJusuf Nurkić

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Bosna i Hercegovina u osmini finala, Džikić se nada pobedi Grčke

Evrobasket: Bosna i Hercegovina u osmini finala, Džikić se nada pobedi Grčke

Danas pre 18 minuta
Ulaznice za Mundijal u fudbalu u žiži interesovanja, uvodi se i dinamičko određivanje cena

Ulaznice za Mundijal u fudbalu u žiži interesovanja, uvodi se i dinamičko određivanje cena

Danas pre 29 minuta
Nole: Protiv Alkaraza i Sinera? Osećam da je nefer borba…

Nole: Protiv Alkaraza i Sinera? Osećam da je nefer borba…

Sport klub pre 49 minuta
"Zmajevi" lete za Rigu, Džikić se uzda u Grčku

"Zmajevi" lete za Rigu, Džikić se uzda u Grčku

RTS pre 19 minuta
Francuska se raspucala pred nokaut fazu, Island ide kući bez pobede

Francuska se raspucala pred nokaut fazu, Island ide kući bez pobede

RTS pre 18 minuta