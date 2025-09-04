Istorijski uspeh BiH na Eurobasketu: Nurkić je uveo u osminu finala, čekala je 32 godine

Reprezentacija Bosne i Hercegovine se posle 32 godine plasirala u osminu finala Eurobasketa.

Za ovaj podvig tim Adisa Bećiragića morao je da pobedi ekipu Gruzije na čelu sa Aleksandrom Džikićem i to je i učinio, rezultatom 84:76. Sada će srpski trener bodriti Grčku u duelu sa Španijom, jer je to jedini način da se Gruzija plasira u dalju fazu, dok je BiH kao treća u grupi ušla u eliminacije. Heroj pobede bio je Jusuf Nurkić koji je ubacio 15 poena i uhvatio 12 lopti, a odlučujući udarac Gruziji zadao je Džoš Roberson, trojkom iz ugla u poslednjem minutu.