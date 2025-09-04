Najnovije vesti o stanju povreda Avramovića i Vukčevića iz tabora Srbije

Danas pre 21 minuta  |  N. R.
Najnovije vesti o stanju povreda Avramovića i Vukčevića iz tabora Srbije

Navijači košarkaške reprezentacije Srbije trebalo bi da odahnu posle raporta iz tabora nacionalnog tima.

Aleksa Avramović i Trtistan Vukčević nisu teže povređeni. – Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu. Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biti u redu. Nadam se da će nas zaobići povrede – istakao je u Rigi predsednik KSS Nebojša Čović. Avramović i Vukčević bi trebalo ponovo da budu u sastavu protiv Finske u osmini finala Evrobasketa, ali do utakmice ima još dovoljno vremena. Duel sa Finskom je na programu u subotu u 20:45 časova.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

RTV pre 30 minuta
Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

RTS pre 21 minuta
Čović otkrio dobre vesti: Aleksa i Tristan će biti dobro

Čović otkrio dobre vesti: Aleksa i Tristan će biti dobro

Sputnik pre 30 minuta
Dan odmora za "orlove", ali ne za Micića

Dan odmora za "orlove", ali ne za Micića

RTS pre 15 minuta
Aleksa Avramović nije teže povređen! Sjajna vest iz Rige, pred nastavak Eurobasketa

Aleksa Avramović nije teže povređen! Sjajna vest iz Rige, pred nastavak Eurobasketa

Euronews pre 15 minuta
Svi smo ovo čekali: Najnovija vest o povredi Alekse Avramovića

Svi smo ovo čekali: Najnovija vest o povredi Alekse Avramovića

Sport klub pre 46 minuta
Pešić otkazao trening Srbije posle velikih problema

Pešić otkazao trening Srbije posle velikih problema

Nova pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša ČovićFinskaKSSAleksa Avramović

Sport, najnovije vesti »

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Radio 021 pre 15 minuta
Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

Upoznajte Rigu: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova

BBC News pre 21 minuta
Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

Čović: Avramović došao sa pregleda, biće sve u redu

RTV pre 30 minuta
Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

Dobre vesti iz Rige - sve u redu sa Avramovićem

RTS pre 21 minuta
Turska je jednostavno bila bolja, i dobro je što nam je uzela meru

Turska je jednostavno bila bolja, i dobro je što nam je uzela meru

RTS pre 46 minuta