Najnovije vesti o stanju povreda Avramovića i Vukčevića iz tabora Srbije

Navijači košarkaške reprezentacije Srbije trebalo bi da odahnu posle raporta iz tabora nacionalnog tima.

Aleksa Avramović i Trtistan Vukčević nisu teže povređeni. – Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu. Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biti u redu. Nadam se da će nas zaobići povrede – istakao je u Rigi predsednik KSS Nebojša Čović. Avramović i Vukčević bi trebalo ponovo da budu u sastavu protiv Finske u osmini finala Evrobasketa, ali do utakmice ima još dovoljno vremena. Duel sa Finskom je na programu u subotu u 20:45 časova.